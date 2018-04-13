Москва, 13 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Ответные меры РФ на недружественное поведение США должны быть выстроены таким образом, чтобы это не вредило российской экономике и банковской системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР). Именно его комитет будет профильным при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Главы четырех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиными внесли в Госдуму законопроект, предполагающий ответные меры на действия США и других стран против РФ. По их предложению, правительство по решению президента РФ может ввести запрет на ввоз сельхозпродукции, алкоголя, табака, лекарств и других продуктов из США или других стран, указанных в перечне правительства РФ.

«Не мы являемся инициаторами этих санкций, и мы еще раз заявляем, что это контрмера и наши ответные шаги, исходя из не очень дружелюбных и партнерских отношений с США. Круг вопросов, который мы сейчас можем затронуть экономическими санкциями, достаточно широкий — начиная от поставки сельхозпродукции из Америки в РФ и кончая нашим сотрудничеством в сфере атомной индустрии, ракетно-двигательном строении, авиатехнологиях», — сказал Жигарев.

В частности, в этих отраслях правительство может приостановить международное сотрудничество РФ с организациями, 25% капитала которых прямо или косвенно принадлежат американским юрлицам.

«Это может многих вопросов касаться. Может коснуться и компании Apple — не только эта компания делает смартфоны, мы можем вообще перевести страну на платформу Samsung Android», — предположил Жигарев.

Между тем, по его словам, любые ответы, которые сегодня продумывают депутаты на действия США, должны быть тщательно продуманы. Они не должны наносить ущерб экономике РФ, уверен Жигарев.

Так, в частности, он предлагает как следует проработать идею законопроекта о запрете в РФ работы подконтрольных США аудиторских и консалтинговых компаний. По его словам, сегодня в РФ создаются собственные аудиторские, рейтинговые и консалтинговые компании. Но их регистрация и аккредитация в международных финансовых институтах идёт не так быстро.

«Если мы откажется от PriceWaterHouse Coopers или запретим Ernst&Young, то мы просто обрушим собственную банковскую систему. Эти компании оценивают банки, и они являются тем эталоном, который определяет и дает им кредитные рейтинги. Нравится нам это или нет, но мы не сможем работать против собственной банковской системы. Поэтому я поддерживаю настроение своих коллег-патриотов, но за этим патриотизмом не надо терять логику и здравый смысл. Потому что так можно нанести гораздо больший ущерб нашей экономике, чем это делают недружественные страны», — уверен Жигарев.