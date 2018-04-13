Калуга, 13 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Фотовыставка «Неформальный Путин» начала работу 13 апреля в калужском Инновационном культурном центре, сообщает ГТРК «Калуга».

Пресс-служба правительства Калужской области На фотовыставке «Неформальный Путин» в калужском Инновационном культурном центре

Экспозиция включает 60 работ, подготовленных фотокорреспондентом газеты «Московский Комсомолец» Натальей Губернаторовой, которая работает в президентском пуле журналистов, и спецкорреспондентом Александром Астафьевым, который регулярно освещает деятельность президента во время его поездок в другие страны.

Церемонию открытия выставки посетили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, другие представители государственных органов, а также главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Все фотографии замечательные. Глядя на них, ещё больше проникаешься к президенту уважением и любовью. Эти снимки действительно отражают его внутренний мир, с этим не поспоришь», — сказал Артамонов после знакомства с работами.

Выставку «Неформальный Путин» жители и гости Калуги смогут посетить до 15 мая.

Добавим, что выставка существует более 10 лет. В 2007 году ее демонстрировали в Ханты-Мансийске в рамках форума «Информационный мир Югры».