Ярославль, 13 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. 18 апреля, на которое в Ярославле запланирован митинг против размещения московского мусора, в городе пройдут антитеррористические учения, а движение автотранспорта по некоторым улицам центра будет перекрыто. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Mil.ru Антитеррористические учения

18 апреля будет проведено тактико-специальное учение «Метель-2018» по теме «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей». Также информируем о том, что в ходе учений будут использоваться средства взрыва и задымления. Жителям города рекомендуется соблюдать спокойствие, никаких действий не предпринимать», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Мэрия сообщает, что будет перекрыта улица Свободы на участке от Победы до улицы Республиканской и улица Чайковского от улицы Пушкина до улицы Салтыкова-Щедрина.

В УМВД России по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли предоставить какую-либо информацию о планируемых учениях и конкретном месте его проведения. 18 апреля в 18.00 на площади Волкова первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев заявил митинг против ввоза московского мусора. Согласования на его проведение Воробьев пока не получил. Администрация Кировского района предложила провести акцию в сквере на площади Мира, однако Воробьев от этого места отказался, так как центр сквера огорожен из-за ремонта фонтана, а газоны залиты водой. Противники идеи захоронения мусора на ярославском полигоне «Скоково» в социальных сетях пишут, что в любом случае придут на площадь Волкова.