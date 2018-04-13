Депутат Петровский: московский мусор спасет ярославцев
Ярославль, 13 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский считает, что московский мусор безопасен при надлежащем содержании и может стать золотым резервом ярославской экономики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, на заседании экспертного экологического совета, который состоялся 12 апреля, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский был единственным, кто поддержал ввоз московского мусора на полигон в «Скоково» и мгновенно стал «врагом ярославцев № 2» (после губернатора области).
Очень многие говорят, что московский мусор вызовет рост онкологических заболеваний. Загрязненная среда и онкология не имеют прямой взаимосвязи. В Индии, где очень тяжелая экологическая ситуация, количество онкозаболеваний — одно из самых низких в мире. А в Западной Европе и Северной Америке больных раком очень много. Рак — это болезнь богатых и пожилых людей. В развитых странах люди живут долго, и поэтому их организм изнашивается, но доживает до рака. По сути эта болезнь настигает каждого, кто долго живет. Как говорим мы, врачи-онкологи, от рака умирают все. Просто не все до этого доживают», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.
Врач-депутат считает, что при грамотной эксплуатации полигона никаких экологических проблем не будет. Проблема заболеваний, которые возникли на полигоне Волоколамске — это неправильное содержание полигона. Депутат думает, что наш полигон сейчас доживает свои последние ресурсы и надо хвататься за московский мусор, как за спасительную соломинку.
Мы должны разговаривать с Москвой на своих условиях и четко посчитать — сколько нам надо денег на переработку их мусора. А затем к этой сумме мы должны прибавить затраты на модернизацию полигона. Мы сейчас имеем шанс за чужой счет обезопасить наш полигон. Я являюсь членом бюджетного комитета муниципалитета и понимаю, что денег у города на это нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.
Высказывания депутата стали поводом для многочисленных обвинений — якобы он спелся с областной властью, собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы в областную думу и его «промусорная» позиция обусловлена желанием приблизиться к региональной власти и отхватить «хайпа» на горячей теме.
Не скрою, я подумываю о том, чтобы пойти на выборы в областную думу. Как политик, я понимаю, что одна из задач любого политика — это получение хайпа. Но в данном случае мусорный хайп совпадает с моей личной позицией, и я считаю важным донести ее до ярославцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.
Пользователи соцсетей предлагают приносить мусор и оставлять его у дома депутата. На что Дмитрий Петровский любезно выложил в соцсети свой адрес.
Сейчас все воспринимают мусорный вопрос на эмоциях. Я думаю, что это продлится неделю. А потом умный человек, если ему дать пищу для размышления, начнет анализировать факты. Глупому же ничего не докажешь. Надеюсь, что ярославцы, в том числе мои избиратели, умные люди, и они смогут подумать над тем, что я говорю», — сказал Дмитрий Петровский.
Несмотря на обещания устроить рядом с домом депутата мини-Скоково, никто из ярославцев обещание пока не выполнил. Угроз физической расправы депутат тоже не боится, поскольку является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою.