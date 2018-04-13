Ярославль, 13 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский считает, что московский мусор безопасен при надлежащем содержании и может стать золотым резервом ярославской экономики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Петровского Дмитрий Петровский

Напомним, на заседании экспертного экологического совета, который состоялся 12 апреля, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский был единственным, кто поддержал ввоз московского мусора на полигон в «Скоково» и мгновенно стал «врагом ярославцев № 2» (после губернатора области).

Очень многие говорят, что московский мусор вызовет рост онкологических заболеваний. Загрязненная среда и онкология не имеют прямой взаимосвязи. В Индии, где очень тяжелая экологическая ситуация, количество онкозаболеваний — одно из самых низких в мире. А в Западной Европе и Северной Америке больных раком очень много. Рак — это болезнь богатых и пожилых людей. В развитых странах люди живут долго, и поэтому их организм изнашивается, но доживает до рака. По сути эта болезнь настигает каждого, кто долго живет. Как говорим мы, врачи-онкологи, от рака умирают все. Просто не все до этого доживают», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Врач-депутат считает, что при грамотной эксплуатации полигона никаких экологических проблем не будет. Проблема заболеваний, которые возникли на полигоне Волоколамске — это неправильное содержание полигона. Депутат думает, что наш полигон сейчас доживает свои последние ресурсы и надо хвататься за московский мусор, как за спасительную соломинку.

Мы должны разговаривать с Москвой на своих условиях и четко посчитать — сколько нам надо денег на переработку их мусора. А затем к этой сумме мы должны прибавить затраты на модернизацию полигона. Мы сейчас имеем шанс за чужой счет обезопасить наш полигон. Я являюсь членом бюджетного комитета муниципалитета и понимаю, что денег у города на это нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Высказывания депутата стали поводом для многочисленных обвинений — якобы он спелся с областной властью, собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы в областную думу и его «промусорная» позиция обусловлена желанием приблизиться к региональной власти и отхватить «хайпа» на горячей теме.

Не скрою, я подумываю о том, чтобы пойти на выборы в областную думу. Как политик, я понимаю, что одна из задач любого политика — это получение хайпа. Но в данном случае мусорный хайп совпадает с моей личной позицией, и я считаю важным донести ее до ярославцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Пользователи соцсетей предлагают приносить мусор и оставлять его у дома депутата. На что Дмитрий Петровский любезно выложил в соцсети свой адрес.

Сейчас все воспринимают мусорный вопрос на эмоциях. Я думаю, что это продлится неделю. А потом умный человек, если ему дать пищу для размышления, начнет анализировать факты. Глупому же ничего не докажешь. Надеюсь, что ярославцы, в том числе мои избиратели, умные люди, и они смогут подумать над тем, что я говорю», — сказал Дмитрий Петровский.

Несмотря на обещания устроить рядом с домом депутата мини-Скоково, никто из ярославцев обещание пока не выполнил. Угроз физической расправы депутат тоже не боится, поскольку является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою.