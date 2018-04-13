Москва, 13 апреля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Запрет ввоза на территорию РФ американских лекарств не затронет те средства, аналогов которых нет в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Fishki.net Лекарства

Законопроект об ответных мерах на санкции США предполагает ограничения — вплоть до запрета на ввоз лекарств, произведенных в Штатах и странах в том числе Европы, поддержавших их политику.

«Отдельно хочу сказать, что специально в проекте закона в плане ограничений оговорено, что, допустим, лекарственные средства, которые не выпускаются на территории РФ, аналогов которым нет на территории РФ, не могут попасть под действие этих мер. Это также, как мне представляется, важный пример того, что закон не будет ограничивать никоим образом права, возможности, свободы наших граждан», — отметил Толстой.

Ранее представители четырех фракций Госдумы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли в Госдуму законопроект об ответных мерах РФ на действия США и дружественных с ними стран. Так, в частности, одной из мер предлагается ввести запрет на ввоз в РФ американской сельхозпродукции, лекарств, алкоголя и табака. Как подчеркнул Толстой, такая инициатива депутатов — это вынужденная ответная мера и РФ никогда не выступала с такими идеями первой.

«Хочу подчеркнуть, что РФ никогда не была инициатором подобного рода шагов. Нас вынуждают защищать интересы нашей страны, интересы наших граждан и самостоятельную суверенную внешнюю политику президента РФ такими, в том числе, мерами. Все те меры, которые перечислены в законе, будут предприняты правительством РФ в ответ на санкции США, не будут затрагивать права и свободы граждан РФ», — отметил Толстой.