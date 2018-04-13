Москва, 13 апреля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Telegram перестанет работать на территории России

Скриншот страницы Telegram-канал Павла Чикова Павел Дуров якобы передал ФСБ ключи от Telegram

Решение о судьбе Telegram в России принято. Таганский суд Москвы сегодня, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и приговорил мессенджер к блокировке. Причем суд разрешил ведомству привести эту меру в исполнение немедленно.

Юристы Telegram на сегодняшнем заседании не присутствовали. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании. По словам официального представителя Telegram в суде Павла Чикова, решение Дурова продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

Накануне Роскомнадзор настоял на немедленной блокировке Telegram, так как распространяемая в мессенджере информация может угрожать жизни граждан. Соответствующее ходатайство представители надзорного ведомства передали в суд.

Сторона защиты, в свою очередь, тоже направила в суд ходатайство с просьбой отложить начало судебного разбирательства по иску «на разумный срок». По мнению адвокатов Telegram, объективных причин рассматривать иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в «экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев», у суда нет.

Однако суд отказался удовлетворять ходатайство, объясняя это тем, что у Telegram было достаточно времени для подготовки к иску, а ходатайство защиты является «злоупотреблением правом».

Между тем в сети стала вирусной шутливая фотография, на которой Дуров якобы «передает» директору ФСБ Александру Бортникову металлические ключи. На снимке изображено письмо Бортникову от имени Дурова. В нем разработчик мессенджера якобы заявил, что исполняет требования федерального закона и законодательных актов о противодействии терроризму.

Скриншот страницы Telegram-канал Павла Чикова Павел Дуров якобы передал ФСБ ключи от Telegram

«Направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в письме, на котором лежат два обыкновенных ключа от замка.

Снимок опубликовал в своём Telegram-канале Чиков. Позже он объяснил, что картинка принадлежит неизвестному автору и не является правдой.

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Госдума поддержала законопроект об удалении фейковой информации из соцсетей

Госдума в первом чтении приняла обновленный законопроект «О социальных сетях». Согласно документу, соцсети обязаны удалять публикации, нарушающие российские законы. Обновленный проект закона должен защитить пользователей от дезинформации в интернете, включая фейковые новости.

Документ предлагает ввести в сети идентификацию пользователей с помощью номера мобильного телефона и модерацию постов. Кроме того, авторы законопроекта предложили оградить пользователей от публикаций, которые содержат факты фальсификации общественно значимых сведений, недостоверную общественно значимую информацию, распространение информации с нарушением законодательства РФ, материалы, пропагандирующие порнографию, терроризм, экстремизм, культ насилия и жестокости, содержащие нецензурную брань и другие.

Несоблюдение этих условий повлечет за собой штраф. За нарушение закона физических лиц хотят обязать выплачивать штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, а юридических — от 30 до 50 млн рублей. Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения.

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Более 500 IP-адресов и доменов Google оказались заблокированы

На этой неделе Роскомнадзор оказался щедрым на блокировки. Ведомство ограничило доступ к 286 IP-адресам и 285 доменам, принадлежащим Google. Ресурсы заблокировали из-за того, что их использует для своей работы интернет-рация Zello, которая позволяет быстро обмениваться голосовыми сообщениями.

В Роскомнадзоре заявили, что включение адресов и доменов Google в реестр запрещённых ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов. При этом эксперты уверены в обратном. Они считают, что блокировка доменов и IP-адресов Google всё-таки может отразиться на работе сторонних интернет-ресурсов из числа клиентов Google.

«Затронет не всех и не сразу, но что-то гарантированно перестанет работать», — цитирует «Коммерсантъ» слова главы аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна.

По словам руководителя проекта «Роскомсвобода» Артёма Козлюка, пока масштаб проблемы не настолько велик, чтобы это было заметно в массовом порядке.

«Но если противостояние Zello и Роскомнадзора продолжится, то реестр запрещённых ресурсов будет получать всё новые IP-адреса, число которых потянет на тысячи, — отмечает Козлюк. — И тогда будет возрастать и вероятность подпадания под блокировку невинных сайтов и сервисов».

Работа Zello официально запрещена на территории России с апреля 2017 года, так как владелец сервиса, американская компания Zello Inc., не предоставила ведомству необходимую для работы на территории России информацию. В марте этого года Роскомнадзор решил блокировать не только приложение, но и серверы, которые необходимы для работы сервиса.

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«Марк, смирись»: Цукерберг обвинил Россию в эксплуатации Facebook

История с утечкой данных миллионов пользователей Facebook которую неделю находится в центре внимания. На этот раз особый резонанс среди пользователей вызвало заявление Марка Цукерберга о том, что российские пользователи якобы пытались «эксплуатировать» Facebook.

По его словам, это удалось узнать благодаря новым программам, способным распознавать фальшивые учетные записи. Такие аккаунты используются для распространения дезинформации, в частности — для подтасовки результатов выборов.

«Но природа такого рода деятельности заключается в том, что в России есть люди, которые пытаются эксплуатировать наш и другие интернет-сервисы. И это как гонка вооружений», — заявил Цукерберг.

Он добавил, что эти пользователи не остановятся на достигнутом и будут пытаться развить свои возможности, поэтому США требуется «повышать свою защиту».

В ответ на это пользователи призвали Цукерберга не перекладывать на Россию вину в том, что социальная сеть не способна защитить персональные данные своих пользователей и из-за этого стремительно теряет популярность.

«Гениальный» ход! Конечно, когда твоя соцсеть вместе со всеми активами катится в пропасть, нужно сразу обвинять Россию», — пишет пользователь Индекс Оливье.

«Глава умирающей и опозорившейся соц. сети пытается переложить вину на нашу страну, приплетая всякую дичь. Марк, смирись, ты облажался!» — обратилась к основателю Facebook MargoSavazh.

YouTube уличили в рекламе порнографии

Пользователи YouTube обнаружили в видеохостинге рекламу порно, которая автоматически включается на популярных роликах. По словам очевидцев, реклама контента для взрослых появлялась перед роликами известных блогеров, среди которых Pewdiepie, Markiplier и Dude Perfect.

В подобных объявлениях была изображена полураздетая танцующая девушка, а в описании указывалось: «Горячие девушки 2018». При этом в углу объявления стоял скриншот из порнографического фильма.

«Итак, я смотрел видео Pewdiepie, потом кликнул на следующее видео. И тут меня поприветствовало объявление танцующей девушки под названием «Горячие девушки 2018» и порнографическая миниатюра. Итак, вы демонизируете актуальный контент, а потом рекламируете это, YouTube? Классно», — рассказал в Twitter пользователь Epifuria.

Напомним, рекламная политика Google AdWords запрещает использовать контент для взрослых в объявлениях на платформе YouTube. Жалобы на подобные ссылки поступали от пользователей еще в конце 2017 года, однако к апрелю их количество резко возросло.