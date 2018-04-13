Москва, 13 апреля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Блокировка популярного сервиса обмена сообщениями Telegram не является самоцелью, этого требуют законы России. Об этом заявил 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

По его словам, судебное решение, принятое сегодня, продиктовано нежеланием руководства Telegram идти на разумный компромисс с российскими спецслужбами.

«Есть положения законодательства, которые требуют предоставления определенного набора данных в определенные службы РФ. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус. К сожалению, такого консенсуса не удалось достичь», — подчеркнул он.

По словам Пескова, после блокировки Telegram он начнёт использовать «какое-нибудь другое приложение». Напомним, в принятом сегодня постановлении Таганского суда Москвы сказано, что разблокирование Telegram возможно лишь после того, как руководство сервиса предоставит ФСБ России электронные ключи для шифрования паролей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Роскомнадзор дал 15 дней руководству Telegram на предоставление ФСБ РФ ключей шифрования. В ответ на это в компании заявили, что передать требуемые сведения «технически невозможно». В начале апреля надзорное ведомство обратилось в судебную инстанцию.

Сегодня, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке популярного сервиса.

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