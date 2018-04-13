Киев, 13 апреля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Сегодня, 13 апреля, в Киеве продолжает свою работу 11-й Форум безопасности. В его работе приняла участие заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. В частности, она заявила, что вступление Украины в НАТО и ЕС — «важные и реалистичные задачи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я не согласна, что цель Украины присоединиться к Евросоюзу и НАТО — это мечты идеалистов. Нет. Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель» — заявила Гетемюллер.

Она напомнила об обязательствах Украины в проведении соответствующих реформ в сфере безопасности и экономики, а также призвала внести изменения в закон «О нацбезопасности».

«В Украине сделано много реформ на законодательном уровне, в юриспруденции и сфере безопасности. Это очень важный шаг. Мы, как НАТО, надеемся, что все базовые принципы и идеалы демократии будут имплементированы на Украине. Мы также надеемся на улучшение условий работы для бизнеса и в сфере обороны… Очень много было сделано для обеспечения стабильности и проведении реформ. Важно, чтобы вы продолжали реформы», — сказала Гетемюллер.

Она обвинила Россию в дестабилизации обстановки и поддержании конфликта в Украине.

«Есть постоянная дестабилизация и постоянный конфликт, кибератаки. Ежедневно мы сталкиваемся с этими рисками и проблемами. Это вносит раздор в наши взаимоотношения. Украина находится на границе этой гибридной войны уже четыре года. Украина, можно сказать, провакцинированна от дезинформации, которая идет со стороны России. Это очень важно. НАТО должно многому научиться у Украины в вопросах противодействия гибридным рискам. У нас была создана платформа для противодействия кибервойнам и кибератакам. Тут Украина нам может очень помочь», — сказала Гетемюллер.

В свою очередь, экс-премьер Украины Арсений Яценюк поблагодарил альянс за военную поддержку Украины.

«Мы благодарны альянсу за тренировочную помощь Украине… Мы уверены, что предоставление оборонительного оружия — это только первый шаг. Следующие шаги — это усиление украинской армии, и как результат мы надеемся, нет, мы уверены, что получим место за столом стран-членов НАТО с надписью Украина… Также Литовская Республика предоставляла Украине разного рода оборонительное вооружение, были тренировки. Мы также ценим поддержку наших балтийских братьев. Великобритания и США являются подписантами Будапештского меморандума. Сейчас в мире очень многое зависит от единства политики США и Великобритании. Мы — союзники США и Великобритании», — сказал Яценюк.

Напомним, в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в скором будущем станет членом ЕС и НАТО.

Как сообщалось, в январе 2018 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может стать членом НАТО. «Украина должна продолжать реформы, как военные, так и в других секторах. А также должна достичь стандартов НАТО. Украина сделала значительный прогресс за последние три года, и, надеюсь, будет продолжать такими же темпами. Поэтому в итоге сможет стать членом НАТО», — сказал Расмуссен.