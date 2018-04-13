Москва, 13 апреля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Блокировка Telegram — пример для иностранных соцсетей, которые не хотят соблюдать законы РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке мессендежра Telegram на территории России.

«Я как пользователь Telegram очень расстроен. Но дело в том, что надо соблюдать закон и мы должны все его соблюдать, даже если ты Брюс Уиллис, Павел Дуров, Стивен Сигал или Жерард Депардье», — заявил Толстой.

По его словам, возможность сохранить работу мессенджера в РФ пока есть и она в руках создателей Telegram. Так, они должны исполнить закон и тогда с работой приложения в РФ не будет никаких проблем, заявил Толстой.

«Вопросы технические на самом деле не технические, а политические. И если нет желания исполнять закон, то найдётся 155 причин, включая отсутствие ключей, наличие ключей или желания дать ключи», — считает Толстой.

Между тем, сам депутат считает, что доводить ситуацию до полной блокировки приложения в РФ не стоит.

«Но такая конфронтационная линия мне кажется проверкой — а смогут ли они нас заставить соблюдать закон? Хочу сказать, что пример с ситуацией с Telegram? который является мессенджером, на самом деле пример для некоторых соцсетей, которые мессенджерами не являются и которые не соблюдают закон РФ, думая, что будучи резидентами США, им эти законы не указ. Это не так, они работают на территории РФ, для граждан РФ и получают прибыль от, в том числе, рекламодателей из РФ. И работают они не из альтруистических соображений и не ради котиков, а ради денег. Этот момент им стоило бы учитывать в принятии решений о взаимоотношениях с властями РФ», — считает Толстой.