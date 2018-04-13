Москва, 13 апреля, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Для принятия закона об ответных мерах на санкции США Госдума может собраться внеочередное заседание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, такой возможности не исключил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Законодатели могут быть отозваны из отпуска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Если Совет Думы примет решение отозвать депутатов из отпуска, значит, депутаты вернутся из регионов, из отпусков, соберется внеочередное заcедание Госдумы и примет это решение. Если по регламенту или по ситуации мы поймем, что можем дать возможность провести всесторонние консультации в части всех субъектов законотворческой инициативы, то эти консультации пройдут в течение двух недель и мы сможем рассмотреть это решение на следующем плановом заседании», — сказал Толстой журналистам.

Совет Думы примет решение на заседании 16 апреля.

Отметим, что согласно графику работы нижней палаты парламента, ближайшее заседание намечено на 8 мая.

Законопроект, внесенный в Госдуму лидерами всех фракций, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным, об ответе на санкции США предусматривает ряд политических и экономических мер.

Так, вводится запрет на ввоз американской сельхозпродукции и продовольствия, сделанного в США, прекращается международное сотрудничество с США в атомной сфере, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Предусматривается запрет или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения для целей госзакупок, а также нужд отдельных видов юрлиц. Правительство получает право вводить ограничения в отношении товаров, услуг и так далее, сделанных в США и странах, поддержавших недружественные шаги.