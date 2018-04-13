Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Совет Федерации пока не обсуждает возможность продления президентских полномочий Владимира Путина. Об этом сообщила сегодня, 13 апреля, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил не ограничивать Владимира Путина двумя президентскими сроками подряд. По мнению Кадырова, полномочия Путина следует продлить до тех пор, пока здоровье позволяет ему находиться на посту, так как пока альтернативы ему нет.

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое моё личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы», — завил Кадыров.

Он предлагает не советоваться по этому поводу с самим Путиным, так как инициировать референдум по этому вопросу может, например, Совет Федерации.

«В повестке дня Совета Федерации такой темы нет», — ответила Валентина Матвиенко на вопрос, готова ли она обсуждать такое предложение главы Чечни.

По мнению Матвиенко, Кадыров имеет право озвучивать любое мнение, так как живет в свободной стране.

«Мы свободная, демократическая страна. Каждый политик имеет право высказывать свою точку зрения по любому вопросу как внутренней, так и внешней политики», — подчеркнула Матвиенко.

Напомним, 18 марта 2018 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй шестилетний срок. Вступление в должность Владимира Путина на новый президентский срок ожидается 7 мая.