Москва, 13 апреля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Понедельник и вторник (9 и 10 апреля) на этой неделе были для рубля чёрными, среда и четверг (11 и 12 апреля) зеленоватыми. В каком цвете будет пятница? Хочется надеяться, что тоже зелёной или, по крайней мере, жёлтой (то есть нейтральной), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Главной причиной обвала стала эскалация военного конфликта в Сирии и возможное боестолкновение между американскими и российскими силами. Рынки обваливаются на неопределённости.

И в Сирии сейчас двойная неопределённость — будет ли осуществлён удар американскими силами и каковы будут последствия этого удара. Исход любой войны всегда непредсказуем», — пояснил эксперт.

На этом ужасном фоне пара USD/RUB 10 апреля подпрыгнула до 65 руб./доллар, а в паре EUR/RUB мы увидели цифру 80, вспомнив зиму трёхлетней давности. Однако затем рубль стал почти постоянно укрепляться, достигнув вчера диапазона 61,30—62,00 руб./доллар.

«13 апреля с открытия торгов пара снизилась ещё немного, до уровня 61,20. Можно сказать, что своим ростом курс рубля обязан тому, что рынок стряхнул с себя эмоции и инвесторы начали анализировать ситуацию. Все увидели, что не только рубль подешевел, но и нефть подорожала до $72/баррель по Brent», — отметил Карякин.

Однако совершенно очевидно, что нефть не станет поддержкой рублю в дальнейшем, так как ослабление напряжённости приведёт как к укреплению рубля, так и удешевлению нефти. Тем не менее было бы опрометчиво ждать дальнейшего роста рубля, пока инвесторы до конца не убедятся, что США не станут бомбить Сирию. Пока оснований так думать нет.

«Сегодня торги российской валютой проходят на нейтральном внешнем фоне, пока никаких новых заявлений или действий не было. Но во второй половине дня придут новости из-за океана. В ООН состоится заседание Совета Безопасности, созванное по инициативе РФ.

Так что ожидается выжидательная тактика участников торгов по рублю и сохранения текущих диапазонов в паре USD/RUB — 61−62 руб./доллар, в паре EUR/RUB — 75,50−76,50 руб./евро», — считает эксперт.

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