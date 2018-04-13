Ярославль, 13 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. 13 апреля директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единая Россия в Ярославской области Теймураз Бараташвили намерен поучаствовать в выборах

Он считает, что для решения задач, которые поставил перед собой Ярославский зоопарк, потребуется площадка облдумы.

«Я руковожу настолько значимым объектом не только для города, Ярославской области, но и для всей Российской Федерации, таким, каким является наш современный зоопарк, а точнее биопарк — он давно перерос эти границы, поверьте мне. И задачи, которые мы поставили перед собой — сделать зоопарк центром: образовательным, просветительным, экологии для души, — столь грандиозны, что площадка депутата Ярославской областной думы очень-очень понадобится», — говорит Теймураз Бараташвили.

С 13 апреля по 27 мая все кандидаты смогут принять участие в дебатах, где у них будет возможность рассказать о программе, с которой они идут на предстоящие выборы, а также представить конкретные инициативы решения ключевых проблем, волнующих горожан.

Победители праймериз будут определены 3 июня, а непосредственно выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.