Директор Ярославского зоопарка идет на праймериз в облдуму
Ярославль, 13 апреля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. 13 апреля директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он считает, что для решения задач, которые поставил перед собой Ярославский зоопарк, потребуется площадка облдумы.
«Я руковожу настолько значимым объектом не только для города, Ярославской области, но и для всей Российской Федерации, таким, каким является наш современный зоопарк, а точнее биопарк — он давно перерос эти границы, поверьте мне. И задачи, которые мы поставили перед собой — сделать зоопарк центром: образовательным, просветительным, экологии для души, — столь грандиозны, что площадка депутата Ярославской областной думы очень-очень понадобится», — говорит Теймураз Бараташвили.
С 13 апреля по 27 мая все кандидаты смогут принять участие в дебатах, где у них будет возможность рассказать о программе, с которой они идут на предстоящие выборы, а также представить конкретные инициативы решения ключевых проблем, волнующих горожан.
Победители праймериз будут определены 3 июня, а непосредственно выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.