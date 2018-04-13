Барнаул, 13 апреля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. За последние сутки ситуация с паводком в Алтайском крае немного улучшилась. Количество подтопленных населенных пунктов сократилось с 36 до 31. Об этом сегодня, 13 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. По данным спасателей, сейчас проблемы с паводком испытывают собственники трёх жилых домов и и 141 приусадебного участка в пяти муниципальных образованиях: Краснощековском, Бийском, Первомайском, Чарышском районах и Барнауле, хотя ещё накануне подтопленными были 14 жилых домов и более 450 приусадебных участков в девяти районах региона.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Паводок в Алтайском крае

По состоянию на 9:00 местного времени уровень воды в Оби в районе Барнаула составлял 434 см над нулем водомерного поста (критической является отметка в 540 см, прим. ИА REGNUM). Многие горожане приходят на речной вокзал для того, чтобы полюбоваться ледоходом.

В тоже время, учитывая прогноз синоптиков об установившихся на Алтае плюсовых температурах (до +15… +20 градусов), которые обеспечивают снеготаяние и наполнение водных объектов бассейна Верхней Оби, вторая волна паводка может начаться со дня на день.

К примеру, устойчивое повышение уровня воды отмечено на всем протяжении рек Чумыш, Бурла, на реке Обь до Барнаула, а также в среднем и нижнем течении реки Чарыш. На реке Алей у города Алейск опасная отметка водомерного поста превышена на 22 сантиметра и составляет 760 сантиметров. Также возможно достижение критических отметок на у села Усть-Чарышская Пристань.

Тем временем дорожники уже приступили к разбору разрушенного паводком 36-метрового моста через Алей в районе села Екатерининское в Третьяковском районе (мост «просел» в результате подмыва средней железобетонной балки). По словам заместителя начальника Юго-Западного дорожно-строительного управления Дмитрия Круглова, наиболее вероятно, что для его восстановления соорудят промежуточные опоры, уложат пролетное строение и проезжую часть. Эта работа, по оценке дорожников, займёт несколько месяцев.

Напомним, из-за первой волны паводка, пришедшей в Алтайский край в марте, на региональных дорогах пострадали 11 мостов, на муниципальных — 18. Дорожники выполнили первоочередные аварийно-восстановительные мероприятия более чем на 25 объектах.

В целях предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций группировки Сибирского спасательного центра МЧС России, ГУ МЧС России по Алтайскому краю контролируют паводковую обстановку 20 территорий: в Бийске, Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Зональном, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Солтонском, Тогульском, Третьяковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном, Чарышском и Шипуновском районах. В работах задействовано около 1,5 тысяч человек, в том числе — более 700 сотрудников МЧС РФ.

Напомним, в 2018 году Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка. В зону подтопления попали почти две тысячи приусадебных участков и около 500 жилых домов с населением более тысячи человек. Комиссии уже приступили к оценке ущерба. В регионе введён режим ЧС.