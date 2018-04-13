Ярославль, 13 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославле дети из школы-интерната № 6 и детского дома «Солнечный» представили спектакль «Цветы для Элджернона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Фото со страницы в Facebook Любови Суровой Сцена из спектакля

В прошлом году выпускники Московской международной киношколы Сергей Щетковский и Владислав Рыжков поставили с воспитанниками интерната №6 спектакль «Капитанская дочка». В этом году «Школа семейного театра», куда входят воспитанники школы-интерната №6 для детей-сирот и детей с нарушениями развития и детского дома «Солнечный» выбрали для инсценировки «Цветы для Элджернона» по фантастическому роману Дэниела Киза. В постановке участвовало 30 детей от 10 до 15 лет. Им доверены роли в спектакле, а также технические позиции: ответственные за декорации, реквизит, костюмы, продюсирование.

С января подростки оказались погруженными в репетиции спектакля, а премьера спектакля состоялась 12 апреля на сцене Камерного театра под руководством В. Воронцова.

Проект реализуется АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья» при поддержке департамента культуры Ярославской области, Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина.