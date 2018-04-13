Ярославль, 13 апреля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Московский мусор, который планируют свозить в Ярославль, приблизит состояние полигона «Скоково» к критическому уже в ближайшее время. Так считает бывший «главный эколог» полигона Александр Большаков, работавший там с 2001 по 2014 год в должностях заместителя директора по экологии и начальника соответствующего отдела.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Большаков считает, что процент заполненности полигона 46,8% (или 4,6 млн кубических метров из 9,9 млн проектной емкости), о котором заявили официально в правительстве Ярославской области, существенно занижен. По его мнению, объем складированного на полигоне мусора приближается к 8 млн кубометров, и емкости хватит лишь на 2−3 года.

Сейчас высота слоя мусора (общая площадь полигона 60,1 га) около 30 метров. Проектная — 40−44. Однако, как говорит Александр Большаков, чем выше становится гора мусора, тем сложнее на ней работать: ведь нужно делать дороги-заезды, обустраивать склоны. Но хуже всего экологическое состояние полигона, построенного в 1970-х годах.

Он построен неправильно. Это было просто болото, которое разделили на три части и отдали Моторному заводу, Шинному и Спецавтохозяйству. Там нет никакого защитного слоя, который бы исключал попадание стоков со свалки — фильтрата — в грунтовые воды. Очистных сооружений там нет. В год полигон, по расчету, производит 100 тыс кубометров фильтрата. В нем содержатся продукты разложения отходов — кадмий, марганец, даже мышьяк, предельно допустимые концентрации вредных веществ превышаются в десятки, в сотни раз. Фильтрат выделяется круглый год, так как температура внутри полигона около 50 градусов выше ноля. Зимой фильтрат, естественно, не испаряется, а течет», — говорит Александр Большаков.

Большаков утверждает, что значительная часть фильтрата попадает в реку Нору, которая через 5 километров впадает в Волгу в 7 километрах выше по течению от водозабора, снабжающего питьевой водой 600 тыс. ярославцев. Чиновники регионального правительства на встрече с журналистами 11 апреля говорили, что стоки не попадают в Нору, а скапливаются в канаве, окружающей полигон. Насосами фильтрат закачивается обратно на свалку, и этот процесс идет непрерывно. Бывший главный эколог «Скоково» говорит, что такая система лучше, чем ничего, но она не может справиться с объемом фильтрата, выделяемого полигоном.

Во время паводка в сутки течет 1100 кубометров. Это невозможно закачать назад на свалку. Кроме того, сам полигон не может впитать в себя такой объем. В одном месте в канаве есть ключи, которые тоже дают большой объем воды. Глубина канавы всего 3 метра. Для того, чтобы фильтрат не попадал в Нору, нужны очистные сооружения. Но чтобы очистить эти стоки, их надо сначала где-то собрать. Был очень хороший проект очистных сооружений. Был котлован на годовой сток, который можно было использовать для сбора фильтрата и дальнейшей очистки. Но этот котлован был заполнен брикетами мусора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Большаков.

Эколог считает опасность реальной и в текущем состоянии. А увеличение интенсивности заполнения полигона обострит экологическую проблему.

В стоках, которые идут с полигона, есть, например, марганец. Я сам замерял — однажды нормы были превышены в 80 раз. А он вызывает, например, «усыхание легких». Чтобы очистить питьевую воду от марганца, нужно его окислить, а такого оборудования на водоканале нет. Ртуть, которую кидают в мусорные ящики. При попадании в воду образуется метилртуть — токсичное вещество, вызывает потерю интеллекта и памяти. Какие наши дети будут? Почему никто о них не думает, а думают только о деньгах?» — задается риторическим вопросом Александр Большаков.

Большаков сомневается, что даже в случае выделения «московских» денег они пойдут на эффективные природоохранные мероприятия. В настоящее время нет проекта нового полигона, который был бы способен принять такие объемы мусора. Вследствие всего этого специалист относится к идее «мусорной помощи» Ярославля столичному региону крайне скептично.