Москва, 13 апреля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Цены на нефть 12 апреля показали незначительное снижение. Напряженность на Ближнем Востоке оказывает поддержку нефти, поскольку данная ситуация для инвесторов важнее, чем неожиданный рост запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

А. П. Зырянов. Полазна. Нефтевышки на Каме. 1963

«Вопрос о нанесении ракетных ударов США по Сирии остается открытым. В Белом доме ведутся обсуждения с союзниками Великобританией и Францией по отношению к Сирии.

Хотя Сирия не является крупным производителем нефти, но Ближний Восток является важным регионом по отношению к экспорту нефти. И любая напряженность в данном регионе может создать проблемы с поставками нефти», — пояснил эксперт.

В своем ежемесячном отсчете, который был 12 апреля, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году до 98,7 млн баррелей в сутки. Это оказалось на 70 тыс. баррелей больше, чем отмечалось в мартовском докладе.

Также сегодня, 13 апреля, ожидаются данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes. В прошлом отчете их было 808.

«Учитывая совокупность фундаментальных факторов, в краткосрочной перспективе прогноз будет следующим: по марке Brent это диапазон цен $71 — 73 и по марке WTI — это $66 — 68 за баррель», — полагает Гасанов.

С точки зрения технического анализа по марке Brent уровень $70 в данный момент является поддержкой, после того когда цена его пробила и закрепилась выше. Для марки WTI поддержкой является уровень $66.

«После ретеста и закрепления выше данных ценовых уровней поддержки, котировки по марке Brent могут достигнуть $74, а по марке WTI — $68,50 за баррель», — считает эксперт.

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