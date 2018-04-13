Вашингтон, 13 апреля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Учёные из США и Великобритании провели исследование, в котором изучили связь между предпочтением к вечерне-ночному образу жизни и риском смерти от различных заболеваний. Об этом сообщается в журнале Chronobiology International.

Анри Руссо. Сон

Исследователи проанализировали выборку UK Biobank. Взяв данные о 433 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет, они пришли к выводу, что за шесть с половиной лет наблюдений чаще умирали «совы», т. е. люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают.

Отмечается, что из-за необходимости подстраиваться под утренне-дневную деятельность здоровье «сов» может ухудшиться. Это связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, а также различных психических расстройств.

Результаты анализа показали, что среди «сов» существенно больше распространены психологические заболевания, диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы.

По словам учёных, их исследование направлено на исследование связи между хронотипом человека и риском смерти от различных естественных причин. Они отмечают, что в будущем необходимо провести больше исследований на эту тему.

Читайте также: Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний определят по сетчатке глаза