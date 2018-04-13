Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Поздно вечером в пятницу, 13 апреля, в Санкт-Петербурге начинается масштабный ремонт главной городской магистрали — Невского проспекта.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Ремонт Невского проспекта и смежного с ним Дворцового проезда, ведущего к одноименному мосту, разделен на два этапа: 1-й этап — от Дворцового моста до площади Восстания; 2-й этап — от площади Восстания до площади Александра Невского.

Первый этап должен быть завершен в срок до 13 мая. «Выполнение ремонтных работ на 2-м этапе запланировано после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года», — пояснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Общая стоимость ремонтных работ составляет 243 млн рублей, в том числе 216 млн рублей — весь Невский проспект, еще 27 млн рублей — Дворцовый проезд.

Ремонт начнется в пятницу, 13 апреля, в 23:00 и будет выполняться ЗАО «ВАД». В состав работ входит замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и зоны трамвайных путей на перекрестках, частичная замена гранитных бортовых камней, замена и регулировка высотного положения люков колодцев и коверов. При выполнении работ на Невском проспекте будет задействовано более 100 единиц техники и более 220 сотрудников подрядной организации.

Как отмечают в КРТИ, в отличие от предыдущих ремонтов, верхний слой дорожного покрытия в этот раз будет выполнен из асфальтобетона более износостойкого к воздействию шипованной резины.

Гарантийный срок на дорожное покрытие в целом и его конструктивные элементы составит семь лет, при этом гарантийный срок верхнего слоя (слоя износа) покрытия составит три года. Последний раз Невский проспект ремонтировали 5 лет назад, в 2013 году, напоминают городские власти.

Добавим, что частичное перекрытие на время ремонта главной дорожной артерии Петербурга явно вызовет большие трудности для автомобилистов. Реальное положение дел станет понятно в понедельник, 16 апреля, когда в Петербурге и без всякого ремонта наблюдаются максимальные пробки.

Как обещают в КРТИ, закрытие движения транспортных средств будет производиться поэтапно по выходным дням до конца апреля, а также первые две недели мая, за исключением праздничных дней 1, 2 и 9 мая.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», всего к чемпионату мира по футболу 2018 года в Северной столице отремонтируют 52 дорожных объекта, работы на 15-ти из них уже начались. Общая стоимость дорожных работ составит 2,6 млрд рублей. Всего же в текущем году будет отремонтировано 96 объектов дорожной инфраструктуры Петербурга.