Тюмень, 13 апреля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Тюмени ещё два торговых центра признаны небезопасными для посетителей. В одном из них находится детский центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожарная безопасность

Вчера, 12 апреля, прокуратура и МЧС отчитались об итогах проверки торгового центра «Для Вас». В нём на отдельных площадях работает детский центр «Остров Сокровищ». И там, и там выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В детском центре при отделке стен использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов менее 1,2 м, и часть из них закрыта на ключ. Вместо порошковых огнетушителей стоят углекислотные, что в МЧС также посчитали нарушением. А помещения для проведения праздников на втором этаже и в мансарде не имеют второго эвакуационного выхода.

Сегодня, 13 апреля, прокуратура отчиталась о результатах проверки торгового центра «Дарина». Здесь нарушения несколько другие, чем в предыдущем случае. На втором и третьем этажах автоматическая сигнализация оказалась нерабочей. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расположенная на третьем этаже, также была неисправна.

Владельцем «Дарины» является АО «АИЖК по Тюменской области». По требованию прокуратуры оно уже привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности») и оштрафовано на 150 тыс. рублей. А ТЦ «Для Вас», где находится пожароопасный детский центр, принадлежит ООО «Эврика». В отношении этой организации административное дело возбуждено тоже по части 1 статьи 20.4 КоАП России. Скорее всего, и эту фирму ожидает штраф.

Примечательно, что о закрытии центров речи пока не идёт. В обоих случаях надзорные органы внесли руководителям центров представления с требованием устранить выявленные нарушения. Выполнение этих представлений находится на контроле прокуратуры.

В связи с этим можно напомнить о ТРЦ «Хоум» в Челябинске, который много лет действовал без разрешения на ввод в эксплуатацию. Прокуратура узнала об этом в 2016 году. Но только 29 марта 2018-го его удалось закрыть. Этому предшествовал отказ одного из районных судов Челябинска удовлетворить требование прокуратуры. И только 1 марта 2018 года Челябинский областной суд отменил решение райсуда и постановил закрыть ТРЦ до момента устранения нарушений.

По счастью, за годы незаконной, по сути, работы в Челябинске обошлось без ЧП. Удастся ли избежать трагедии в Тюмени? Видимо, пока остаётся надеяться на сознательность руководства ТЦ и на счастливый случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта крупный пожар возник в торговом центре города Кемерово «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

После этого прокуратура и МС лихо взялись за проверки торговых центров по всей стране. Выяснилось. что в некоторых регионах подобные организации не проверяли с 2015 года. Этому способствовали так называемые надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса.

Впрочем, представители МЧС уверяют, что всё равно держали ситуацию на контроле и проводили в торговых центрах учения.