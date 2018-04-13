Москва, 13 апреля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Законопроект об ответных мерах на санкции США предусматривает ряд экономических мер, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Кроме того, в случае применения США или иными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, президент РФ наделяется правом «принять решение о применении Российской Федерацией национального режима в отношении товаров, работ, услуг, происходящих из указанных государств, или изъятий из него».

Так, вводится запрет на ввоз американской сельхозпродукции и продовольствия, сделанного в США, прекращается международное сотрудничество с США в атомной сфере, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли.

Предусматривается запрет или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения для целей госзакупок, а также нужд отдельных видов юрлиц.

Ограничения коснутся консалтинговых услуг, аудиторских услуг.

Предполагается «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, определяемых правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США».

Законопроект предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США и тех, кто поддержал антироссийские санкции.

Правительство вводит запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.

Вводятся ограничения или запрет на лекарства, которые производятся в США.

Одновременно правительству дается право ввести ограничения или запрет на ввоз любых товаров из США.

Законопроект также дает правительству право сформировать список граждан США, которым будет запрещен въезд в РФ.

Законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США внесли в Госдуму руководители всех четырех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.