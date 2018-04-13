Москва, 13 апреля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В 2018 году муниципалитеты Подмосковья получат около 30 млн рублей дополнительно на мероприятия ЖКХ и социальной сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 13 апреля. По словам заместителя председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Александра Смирнова («Единая Россия»), средства также пойдут на проведение мероприятий, посвящённых знаменательным событиям и памятным датам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Среди мероприятий, которые получат дополнительную финансовую помощь от региона, следующие: устройство спортивной площадки для «Лицея Климовска» — 1,7 млн рублей; приобретение и установка детских игровых площадок для «Подольской детской городской больницы» — 1 млн рублей; приобретение оборудования и спортивного инвентаря для «Спортивного комплекса «Старт» — 1 млн рублей; приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: город Обухово, ул. Советская, между домами №№ 51,10, 8А — 800 тыс. рублей и прочие», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, соответствующие изменения были приняты в закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия») отметил, что перечень мероприятий в законе является реализацией наказов граждан, полученных при личных встречах депутатов в своих территориальных округах, а также обозначенных в обращениях, поступивших в региональную думу.

«Таким образом, принятые изменения в закон является одной из форм выражения воли и интересов населения, непосредственного участия граждан в управлении делами государства, укрепления связей депутатов и избирателей», — подчеркнул Брынцалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, запланированные расходы бюджета Московской области в 2018 году превысят 500 млрд рублей, а в плановом периоде 2019—2020 годов — 532,6 млрд и 541,2 млрд рублей соответственно. 90% расходов бюджета связано с реализацией государственных программ, из них 70% средств пойдут на реализацию социальных проектов, на сферу образования будет направлено 155 млрд рублей. На программы здравоохранения выделено почти 90 млрд рублей, на программы социальной поддержки населения — более 65 млрд. Ещё более 50 млрд рублей запланировано вложить в развитие дорожно-транспортного комплекса.

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