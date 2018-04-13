Ярославль, 13 апреля, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области отчитались о работе поста мониторинга воздуха в Тутаеве. Он якобы позволил определить два предприятия, которые могут быть источниками выбросов в атмосферу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Пост контроля

Жителей информируют о том, что департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проанализировал данные мониторинга состояния воздуха, полученные мобильным комплексом ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В результате установлены предприятия, которые могли стать источниками выбросов загрязняющих веществ и неприятного запаха в районе жилой застройки. Из 20 предприятий в промзоне Тутаева отобраны два. По итогам рассмотрения полученных данных Волжской межрайонной природоохранной прокуратурой согласовано проведение на этих объектах внеплановых проверок.

«Проверки проводятся сотрудниками департамента с привлечением аккредитованной лаборатории в ночное время, с учетом технологического цикла предприятий,» — пояснил заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов.

Однако, как ни бились наши журналисты, названия этих предприятий никто называть не стал. Видимо, информация эта носит секретный характер?

В правительстве поясняют, что сейчас специалисты берут пробы воздуха на источниках выбросов предприятий, производятся замеры концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки, в районе расположения поста мониторинга. Результаты анализа отобранных проб позволят оценить влияние проверяемых предприятий на состояние атмосферного воздуха.

Проверки предприятий завершатся 3 мая. После этого будет определен источник загрязнения воздуха и приняты соответствующие меры к нарушителю природоохранного законодательства. Остается надеяться, что хотя бы после этого жители узнают имена «героев».