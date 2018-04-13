Улан-Удэ, 13 апреля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Гостиницы в Улан-Удэ (Бурятия) проверили на доступность для туристов и спортсменов с инвалидностью. Результаты шокировали министра туризма Бурятии Марию Бадмацыренову, которая упала, попытавшись заехать в инвалидном кресле в гостиницу.

Скриншот с АТВ Министр туризма Бурятии упала, попытавшись попасть в гостиницу в инвалидном кресле

Бурятия готовится стать базой для подготовки параолимпийцев. 12 апреля инициативная группа выяснила, насколько столица республики готова принять и разместить любого гостя.

«Проверив шесть крупных гостиниц, можно заключить, что не очень хорошо мы подготовлены к приёму наших гостей», — цитируетАТВпредседателя регионального общественного фонда «Общество без барьеров» Галину Горбатых.

Задача заехать в инвалидном кресле в одну из гостиниц оказалась трудновыполнимой, в лифт удалось заехать легко и даже развернуться там.

В целом эксперимент показал, что серьёзным испытанием для людей с инвалидностью станут очень высокие стойки ресепшена, недоступные туалетные кабины в номерах, отсутствие маркировки на лестницах для слабовидящих людей и много чего ещё.

Предприниматели недопонимают ситуацию или намеренно игнорируют закон? Отвечая на этот вопрос, Галина Горбатых подчеркнула, что это и игнорирование закона, и непонимание:

«Потому что они действительно не находятся в той ситуации, в которой находятся люди с ограниченными возможностями передвижения. И если бы они хотя бы на один день сели на коляску, завязали глаза и попробовали воспользоваться теми услугами, которые они предоставляют, я думаю, у них понимание бы сложилось гораздо больше».

В журналистском эксперименте приняла участие министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Попытавшись в инвалидном кресле заехать по пандусу в гостиницу, министр упала. Она сделала вывод, что без посторонней помощи это сделать «практически нереально».

«На самом деле, нет слов. Реально, эмоции переполняют, я даже не ожидала немножко, что настолько сложно. Хотя, казалось бы, что там не подняться. Я даже не могла переехать бордюр высотой 2—3—4 сантиметра. И это очень важно, нам всем задуматься над этим вопросом. Потому что все люди одинаковы, у всех одинаковые права», — сказала Бадмацыренова.

Результаты проверки были озвучены на круглом столе «Общества без барьеров». Мероприятие посетили и представители гостиниц.

«Мы обязательно включим мероприятия по созданию таких условий для доступного туризма именно в стратегию развития туризма Бурятии. Собственники могут уже сегодня возместить из республиканского бюджета затраты на переоборудование. До миллиона рублей сумма понесённых затрат рассматривается», — резюмировала министр туризма.

Известно, что две гостиницы в Улан-Удэ вовсе отказались пускать людей в инвалидных креслах даже на порог. Общественники готовят запрос в прокуратуру о дискриминации по признаку инвалидности.

Напомним, как ранее сообщили ИА REGNUM в министерстве социальной защиты населения Бурятии, в 2018 году объём бюджетных ассигнований из федерального и регионального бюджетов в целях софинансирования мероприятий по созданию доступной среды для республики составит более 19,1 млн рублей. В том числе доля федерального бюджета — порядка 15,8 млн рублей, республиканского — 3,3 млн рублей.

Что касается туризма, летом 2017 года в министерстве сообщили об открытии на берегу озера Байкал (ОЭЗ «Байкальская гавань», п. Турка) первого в Бурятии адаптированного пляжа для маломобильных групп населения.

Также в минсоцзащиты добавили, что в Бурятии во втором квартале 2017 года для граждан с инвалидностью был адаптирован профилакторий «Родничок».

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии, к Параолимпиаде в Токио в 2020 году сборная Российской Федерации по стрельбе из лука проведёт свою подготовку на спортивной базе в Бурятии.

«У наших спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата высокие достижения: недавно четыре стрелка из Бурятии завоевали золотые медали чемпионата России», — уточнили в министерстве.