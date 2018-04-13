Калуга, 13 апреля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 12 апреля принял участие в заседании круглого стола, посвящённого вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Власти Калуги будут взаимодействовать с НКО по четкому алгоритму

Круглый был организован Законодательным собранием Калужской области, в заседании участвовал председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, депутаты регионального парламента, представители органов местного самоуправления и эксперты.

«В Калуге действуют 63 социально ориентированных некоммерческих организации, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Со стороны городских властей им оказывается финансовая, имущественная, организационная и информационная поддержка».

Глава городского самоуправления Калуги подчеркнул, что представительные органы местного самоуправления должны держать вопросы приоритетного предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на постоянном контроле.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов также особо отметил взаимодействие органов местного самоуправления с общественной организацией «Российский Красный Крест».

«Красный крест» это яркий пример социально ориентированной организации, для которой характерно сердечное отношение к людям, — заявил глава городского самоуправления. — 26 сотрудников организации в 2017 году обслуживали на дому в Калуге и пригороде более 350 тяжелобольных калужан. Из городского бюджета для поддержки организации в прошлом году было выделено порядка 8 миллионов рублей, в текущем году планируется предоставить субсидий на сумму 8,5 млн. рублей».

Были затронуты и проблемные вопросы, среди которых недостаточная информированность городских властей о деятельности вновь созданных НКО.

«Необходимо установить чёткий алгоритм взаимодействия вновь созданных НКО с властями города, — уверен Александр Иванов. — Всем претендующим на финансовую поддержку НКО следует обращаться в органы местного самоуправления, чтобы при формировании бюджета можно было определить размеры финансовой поддержки и в дальнейшем заложить необходимые средства в бюджет. Кроме того, при выделении субсидий социально ориентированным общественным организациям необходимо учитывать уровень инфляции и своевременно проводить индексацию субсидий».

Глава городского самоуправления подчеркнул, что все депутаты Калужской городской думы тесно контактируют и взаимодействуют с общественными организациями, расположенными на территории их избирательных округов. Поддержка ветеранских, добровольческих, молодежных, детско-подростковых организаций, организаций инвалидов осуществляется на постоянной основе. Это не только финансовая, но и организационная, транспортная, информационная поддержка.

Не остаётся в стороне и фракция партии «Единая Россия» Городской думы, члены которой ежегодно выступают с инициативой по оказанию финансовой поддержки социально ориентированных мероприятий.

По итогам круглого стола было принято решение изучить и обобщить опыт взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими организациями социальной направленности.

Представительным органам было рекомендовано всемерно способствовать развитию волонтёрского движения и активно сотрудничать с социально ориентированными НКО.