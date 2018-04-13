Москва, 13 апреля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Москвичи всё чаще покупают квартиры с использованием ипотечных кредитов — в марте число ипотечных сделок выросло на треть по отношению к февральским показателям. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По сравнению с мартом 2017 года ипотечных договоров покупки жилья заключено на 41% больше — если в марте 2017 года их число составляло 3,9 тыс., то в марте 2018 — 6,6 тыс, отметили в Росреестре.

«Положительное влияние на динамику роста ипотечного рынка продолжает оказывать снижающаяся ключевая ставка ЦБ РФ. В текущем марте она понизилась второй раз за год и сегодня равна 7,25%», — отметили в ведомстве.

Также отмечается, что число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло в марте в годовом исчислении на 12%, а на первичном рынке — лишь на 2%.

«Реакция столичного рынка жилой недвижимости отражает суть социальных инициатив государства. Понижение ключевой ставки Центробанка РФ повышает доступность ипотеки», — считает глава столичного управления ведомства Игорь Майданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля были опубликованы статистические данные, согласно которым в России в марте 2018 года рынок ипотеки поставил новый рекорд: потребителям было выдано более 120 тыс. кредитов на 240−250 млрд рублей.

Данные показатели превышают на 65−70% уровень марта 2017 года. За I квартал 2018 года в общей сложности выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд рублей, что на 85% больше уровня аналогичного периода 2017 года.

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