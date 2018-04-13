Москва, 13 апреля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Законопроект об ответных мерах на санкции США содержит меры не только экономического, но и политического характера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США внесли в Госдуму руководители всех четырех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным

«Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США. И будет прекращена деятельность на территории России американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса. Списки все будут определяться правительством», — сообщил Жириновский.

На граждан РФ ограничения не будут распространяться, рассказал один из авторов законопроекта.

«Могут быть ограничения и по визам, и конкретные лица. Всё будет способствовать тому, чтобы американцы почувствовали, что ответные меры приняты», — указал депутат.

Ранее в ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России парламентарии говорили «о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.