Калуга, 13 апреля, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Интерактивный музей «Победоносное сражение под Малоярославцем в Отечественной войне 1812 года», созданный при финансовой поддержке президентского фонда, открылся 12 апреля в здании духовно-просветительского центра «София» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря Калужской митрополии. Как сообщили ИА REGNUM организаторы нового музея, торжества начались с Архиерейской Божественной Литургии и продолжились пасхальным концертом воспитанниц детского православного пансиона «Отрада».

Петер фон Гесс. Сражение под Малоярославцем

На открытие интерактивного музея женский монастырь получил 1,5 млн рублей, победив в первом конкурсе на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Экспозиция музея не только знакомит посетителей с историей Отечественной войны 1812 года и, в частности, Малоярославецкого сражения, но и рассказывает о самой обители, которая оказалась в эпицентре Малоярославецкого сражения.

В музее четыре зала: зал интерактивной экспозиции, исторический кинозал, часовня чудотворных икон Образа Спаса Нерукотворного и Калужской Божией Матери и историческая часовня начала XX века.