Санкт-Петербург, 13 апреля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поддержал проект запуска электропоездов с Финляндского вокзала Петербурга к быстро растущему городу Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом проекте шла речь на встрече премьера с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

ОАО «РЖД» Электропоезд

Как сообщало ИА REGNUM, Дрозденко вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в начале марта 2018 года направили письмо главе правительства с предложением организовать пригородный маршрут железнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в Сертолово. Представители РЖД в 2017 году раскритиковали эту идею. Тем не менее, губернаторы регионов пообещали оказать всестороннюю поддержку АО «РЖД» при реализации этого проекта.

После разговора Дрозденко с Медведевым, состоявшегося 12 апреля в Петербурге, стало ясно, что федеральный центр готов не на словах, а на деле поддержать идею запуска нового пригородного маршрута.

«Мы также говорили о проекте реконструкции ветки железной дороги, чтобы в Сертолово смогла прийти электричка. Проект стоит 4,5 млрд рублей. Дмитрий Анатольевич поддержал наши с властями Санкт-Петербурга предложения об увеличении уставного капитала РЖД на эту сумму, чтобы проект был реализован», — заявил губернатор Ленинградской области, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Отметим, что в сообщении пресс-службы правительства о встрече Медведева с Дрозденко эта тема не упомянута.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту, жители Сертолово смогут доехать до станции Удельная в Петербурге за полчаса, до Финляндского вокзала — за 40 минут. В часы пик можно будет организовать 11 пар пригородных поездов. Проект предполагает реконструкцию существующего соединительного пути войсковой части, чтобы обеспечить скорость движения поездов до 40 км/ч, строительство двух пассажирских платформ в Песочном и Сертолово, организацию трех переездов, одного путепровода, установку шумозащитных экранов.

В настоящее время однопутный участок между Сертолово и Левашово в 6,5 км не электрифицирован, используется только для подачи грузовых вагонов, пассажирской инфраструктуры там нет. Однако представители РЖД ранее называли проект с электричками до Сертолово «недоработанным».

Читайте ранее в этом сюжете: Убрать кривые: РЖД не устроил проект электричек из Петербурга в Сертолово

Александр Дрозденко и Георгий Полтавченко в своем мартовском письме премьеру отмечали, что создавать в этом направлении линию легкорельсового трамвая — а такой проект также существует и обсуждается — экономически нецелесообразно. Организация трамвайного маршрута обойдется бюджету в 22,3 млрд рублей. Тогда как организация маршрута от Финляндского вокзала до Сертолово в пять раз дешевле — порядка 4,5 млрд рублей.

Город Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области расположен в 15 км от Санкт-Петербурга. Население города превышает 50 тысяч человек. В городе идет активная жилая застройка.