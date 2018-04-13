Ярославль, 13 апреля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Ярославля возбудила административное дело в отношении депутата областной думы Евгения Сдвижкова за снос исторического здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место, где стояли склады Дунаевых

Одноэтажный дом 1905 года постройки, расположенный по адресу ул. Некрасова, 44 а — бывшее здание складов купцов Дунаевых. В последние годы он использовался под офисы. Собственником этого здания являлось ОАО «Рыбинское УМСР», которое и снесло его в январе 2018 года.

Поскольку здание построено до 1957 года, оно является историческим и снести его можно только с разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, но рыбинское предприятие такого разрешения не получало.

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области в ответ на письмо градозащитницы Ольги Мазановой сообщил, что не будет никого наказывать за несогласованный снос бывших складов купцов Дунаевых на улице Некрасова в Ярославле.

По закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля…» привлечь юридическое лицо к административной ответственности, как считает начальник департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин, можно только по результатам проверки. Но поскольку здание объектом культурного наследия не являлось, проверка не проводилась. А значит, никого наказать нельзя.

Однако прокуратура Кировского района посчитала, что ОАО «Рыбинское УМСР» может понести ответственность согласно статье 7.14. Кодекса об административных правонарушениях. В ней прописано наказание за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.

Прокуратура района возбудила административное дело в отношении руководителя ОАО «Рыбинское УМСР» Евгения Сдвижкова.

Наказание может быть наложено на должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей, а на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.