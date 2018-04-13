Прокуратура возбудила дело против депутата ярославской облдумы
Ярославль, 13 апреля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района Ярославля возбудила административное дело в отношении депутата областной думы Евгения Сдвижкова за снос исторического здания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Одноэтажный дом 1905 года постройки, расположенный по адресу ул. Некрасова, 44 а — бывшее здание складов купцов Дунаевых. В последние годы он использовался под офисы. Собственником этого здания являлось ОАО «Рыбинское УМСР», которое и снесло его в январе 2018 года.
Поскольку здание построено до 1957 года, оно является историческим и снести его можно только с разрешения департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, но рыбинское предприятие такого разрешения не получало.
Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области в ответ на письмо градозащитницы Ольги Мазановой сообщил, что не будет никого наказывать за несогласованный снос бывших складов купцов Дунаевых на улице Некрасова в Ярославле.
По закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля…» привлечь юридическое лицо к административной ответственности, как считает начальник департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин, можно только по результатам проверки. Но поскольку здание объектом культурного наследия не являлось, проверка не проводилась. А значит, никого наказать нельзя.
Однако прокуратура Кировского района посчитала, что ОАО «Рыбинское УМСР» может понести ответственность согласно статье 7.14. Кодекса об административных правонарушениях. В ней прописано наказание за организацию или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
Прокуратура района возбудила административное дело в отношении руководителя ОАО «Рыбинское УМСР» Евгения Сдвижкова.
Наказание может быть наложено на должностных лиц — от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей, а на юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.