Грозный, 13 апреля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Инцидент с попыткой отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери — провокация против государства и народа России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По его словам, произошедшее в Великобритании — авантюра, направленная также и против президента России Владимира Путина.

«Это широкомасштабная и представляющая угрозу всему миру авантюра, направленная в первую очередь против нашего президента, всего руководства, государства, против нашего народа», — цитирует слова Кадырова агентство «Интерфакс».

По мнению чеченского лидера, за произошедшим стоят либо британские спецслужбы, либо иные «исключительно враждебно настроенные к России» силы на Западе.

Кадыров отмечает — если обратить внимание на масштабы и скорость принятия «глобальных решений», становится ясно, что и различные санкции, и высылка российских дипломатов «были разработаны и согласованы еще до отравления Скрипалей».

«Не вижу никакого повода, чтобы поверить в версию причастности России к этой аморальной акции. С какой стати Россия вдруг решает отравить какого-то Скрипаля? Тем более перед выборами президента страны», — добавил глава Чечни.

Кроме того, подчеркнул Кадыров, произошедшее — «просто игра», придуманная для объединения западных государств против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в английском городе Солсбери были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По сообщениям британских СМИ, пострадавшие были в бессознательном состоянии.

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Не дожидаясь результатов расследования, официальный Лондон немедленно обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей с использованием боевого отравляющего вещества «Новичок».

Добавим, 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери. После этого она якобы попросила не приезжать свою сестру и отказалась от помощи российского дипломатического представительства в Лондоне. В МИД РФ усомнились в подлинности опубликованного от имени Юлии заявления.

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