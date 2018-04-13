Калуга, 13 апреля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. С конвейера шинного завода Continental в Калуге сошла 10-миллионная шина. Достичь такой отметки удалось через пять лет после официального открытия предприятия, сообщили 13 апреля ИА REGNUM в агентстве регионального развития Калужской области.

Шины

«Шинный завод в Калуге создавался «с нуля». В 2011 году мы заложили основу этого завода, в 2013 начали работу, в 2014 отпраздновали производство миллионной шины, а сегодня достигли отметки в 10 млн», — сказал вице-президент компании и глава дивизиона «Шины» Николай Зетцер.

Шины, произведенные на калужском заводе Continental с использованием немецких технологий, поставляются как на российский рынок, так и за рубеж. Параллельно предприятие расширяет сотрудничество с автопроизводителями: с продукцией калужского шинного завода работают крупнейшие российские и иностранные компании.

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Портфолио предприятия насчитывает 300 наименований шин диаметром от 13 до 21 дюйма для легковых и легкогрузовых автомобилей. В марте 2018 года начался выпуск серийных шин диаметром 21 дюйм. На данный момент завод производит шины трёх брендов: Continental, Gislaved и Matador.

Напомним, в настоящее время концерн Continental представлен в Калуге сразу тремя производствами. Шинный завод ООО «Континентал Калуга» — это первое производство концерна Continental в России, которое было официально запущено в октябре 2013 года.

В первой половине 2014 года компания ввела в эксплуатацию ещё два новых предприятия: завод ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС», который производит электронные автокомпоненты и элементы систем подачи и впрыска топлива, и завод «КонтиТех» по производству трубопроводов для систем автомобильного кондиционирования и систем гидроусиления руля.