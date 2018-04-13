Москва, 13 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Совет Думы 16 апреля определится с датой рассмотрения законопроекта об ответе РФ на санкции США. Инициативу предлагается рассмотреть на ближайшем заседании.

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Руководители фракций Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы», — отметил Володин.