Москва, 15 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, в Вооруженных силах РФ отмечают День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Профессиональный праздник учредил министр обороны РФ в 1999 году.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

История становления войск по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) берет своё начало 15 апреля 1904 года. В этот день два японских броненосных крейсера «Ниссин» и «Касуга» планировали корректируемый по радио обстрел русской эскадры и крепости Порт-Артур. Однако связисты эскадренного броненосца «Победа» и флотской телеграфной станции на Золотой горе с помощью радиопомех подавили радиопередачи японских кораблей и тем самым сорвали обстрел.

Обе стороны использовали однотипные искровые передатчики. Сообщение противника смогли «забить большой искрой» — более мощными сигналами аппарата. Этот случай стал первым шагом в мировой военной истории от организации радиоразведки к её введению в боевые действия. В дальнейшем средства РЭБ активно совершенствовались, а практика их применения значительно расширилась.

В условиях постоянного совершенствования новых средств и способов ведения радиоэлектронной борьбы противоборствующие стороны были вынуждены принимать специальные меры по скрытию радиосредств от разведки и защите их от подавления радиопомехами. На практике эти меры начали реализовывать в период Первой мировой войны.

Более интенсивное развитие РЭБ получила в годы Великой Отечественной войны. Значительно изменились не только радиоэлектронные средства управления войсками и оружием, но и способы, а также тактические приемы их разведки и подавления. 16 декабря 1942 года в составе Управления войсковой разведки Генерального штаб Красной Армии был образован Отдел по руководству работой радиостанций мешающего действия. Тогда же сформировали три радиодивизиона со средствами для «забивки» радиостанций противника — первые части РЭБ в армии СССР.

В послевоенный период широкое внедрение в военное дело достижений радиоэлектроники повлияло на стремительный рост возможностей оружия и военной техники. А 4 ноября 1953 года был создан аппарат помощника начальника Генерального штаба по вопросам радиотехнической разведки и помех. В дальнейшем он неоднократно реорганизовался и менял названия (9-й отдел ГОУ ГШ, Служба электронного противодействия ГШ, 5-е управление ГШ и другие).

Радиоэлектронная борьба сегодня — один из важнейших видов обеспечения боевых действий. Спектр современных задач войск РЭБ включает радиоэлектронную разведку и поражение радиоэлектронных средств систем управления силами противника, а также контроль за эффективностью проводимых мероприятий по радиоэлектронной защите своих сил и средств.