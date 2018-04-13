Ярославль, 13 апреля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Ярославле дети не могут заниматься на 7 пришкольных спортплощалках, которые были построены в 2015—2016 годах. Такие данные 13 апреля представили главе города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Спортплощадка

Мы ведем претензионную работу по 7 пришкольным площадкам, которые были построены в 2015−16 годах компанией «Стройальянс». Совместно с правоохранительными органами мы проводим розыск этих людей, потому что площадки фактически вышли из строя в этом же году», — сообщил заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

По его словам, эти семь площадок фактически не используются, потому что по ним есть судебные решения. Пока подрядчик не зайдет на восстановление брака — дети там заниматься не могут.

Мы не можем их найти, что ли, до сих пор?», — удивился мэр.

На это ему ответили, что действительно, проблемы такие есть.

Вопрос очень серьезный. Есть поручение губернатора, недавно он говорил, что многие подрядчики набедокурили здесь. Не вышли на объекты, не доделали, деньги были потрачены непонятно куда, потом возвращены в том числе и в федеральные бюджеты, из-за этого были выставлены еще и штрафы. А эти люди как работали, так и работают, как гуляли, так и гуляют по улицам Ярославля» — сказал Владимир Слепцов.

Он отметил, что города несет миллионные убытки, поэтому работой по поиску недобросовестного подрядчика нужно заняться оперативно.