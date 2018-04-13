Красноярск, 13 апреля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Главным условием возобновления переговоров по газу между Россией и Белоруссией является формирование российского кабинета министров, сообщил 13 апреля журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко в кулуарах Красноярского экономического форума.

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«Ждем формирования, понятно по-человечески, почему так происходит. Это, безусловно, это непременное условие», — пояснил Семашко, отвечая на вопрос, ожидает ли Минск формирования нового правительства РФ для возобновления переговоров.

Он добавил, что дата возможных переговоров представителей двух стран будет определена на встрече с вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Семашко сообщил, что готов обсуждать и другие темы, касающиеся экономического сотрудничества России и Белоруссии, однако на встречу отведено тридцать минут, поэтому подробно остановиться на каждом вопросе не получится.

В 2018 году, по его сведениям, Белоруссия намерена получить в России порядка 18 млн тонн нефти.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, последний серьёзный спор между Россией и Белоруссией в энергетической отрасли произошёл в 2016 году. Проблема заключалась в том, что Минск, решив, что платит за российский газ слишком дорого, несмотря на контракты, стал в одностороннем порядке платить меньше.

Только после встречи в апреле 2017 года президента Украины Александра Лукашенко и президента РоссииВладимира Путинастороны подписали документы, которые регулируют разногласия в нефтегазовой сфере