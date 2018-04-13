Махачкала, 13 апреля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В двух регионах Северного Кавказа в течение суток произошли землетрясения. В Дагестане подземный толчок магнитудой 4,2 в эпицентре был зафиксирован в Буйнакском районе, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Иван Айвазовский. Дарьяльское ущелье. 1868

По данным Дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук, сейсмособытие произошло в 03:27 13 апреля в двух-трех километрах от населенного пункта Чиркей на глубине 10 км.

«На поверхности толчки не ощущались. Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. Силы и средства от МЧС России не привлекались», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Вчера, 12 апреля, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Северной Осетии. Его эпицентр был зафиксирован на расстоянии 33 км от Владикавказа и 7 км от поселка Хумалаг, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Региональное спасательное ведомство о сейсмособытии не сообщало. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Напомним, в Буйнакском районе Дагестана 14 мая 1970 года произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составляла 6,7, а интенсивность — 9 баллов. Эпицентр находился в 30 км от Махачкалы. Жертвами землетрясения стал 31 человек. Были разрушены десятки тысяч домов на 25% территории республики.

В 2016 году сейсмологи предупредили, что в ближайшие два года на территории Дагестана будет наблюдаться повышенная сейсмическая активность. Ряд землетрясений достигнет 7—8 баллов, что может быть опасно для недостаточно сейсмоустойчивых строений на данной территории. По словам ученых, для территории Дагестана даже землетрясения в 7—8 баллов могут быть опасны, так как они провоцируют камнепады, проседание грунта и сходы грязевых потоков.