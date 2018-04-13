Ярославль, 13 апреля, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Мэр Ярославля призвал всех жителей города объединиться и выйти на борьбу с мусором, который накопился за зиму на городских территориях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Владимир Слепцов

На традиционном пятничном общегородском совещании Владимир Слепцов пригласил ярославцев принять активное участие в субботнике, который пройдет 21 апреля:

21 апреля состоится общегородской субботник. Мы поднимаем всех, приглашаем всех на субботник для того, чтобы горожане в своем родном городе навели порядок. Как я уже говорил, никто кроме нас не намусорил здесь, все мы, ярославцы, в этом приняли активное участие. Теперь надо просто так же объединиться и прибрать в своем городе территорию», — сказал мэр.

По его данным, на субботник выйдет около 31 тысячи человек.

«Мы сделали планировку — где, кто и что будет убирать, какие свалки, территории, парки, скверы. В каждом районе будет посадка деревьев, в этом году на Которосльной набережной посадим вишневый сад», — отметил Владимир Слепцов.

Он призвал коллективы всех организаций города выйти на субботник, но при этом отметил, что «ломать через колено людей не нужно».

«Нужно объяснять — если не мы, то никто другой. Никто к нам не приедет со стороны и не наведет порядок. Уверяю вас — мусора очень много. К сожалению, люди продолжают до сих пор выносить мешки с мусором, ставить их у деревьев и магазинов, рядом с урнами — считают, что кто-то должен убрать, но не они. Поэтому, безусловно мы будем работать в этом направлении. Давайте находить тех людей, которые продолжают мусорить. Нужно их показывать и рассказывать, что «благодаря» этим людям в городе у нас «чисто». Давайте в соцсетях их показывать, в газетах», — сказал Владимир Слепцов.

Он отметил, что урн в городе достаточно, все грязные, погнутые, старые к 1 июня должны быть заменены.