Никосия, 13 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Великобритания просит Кипр зарезервировать для использования часть воздушного пространства страны. Соответствующий запрос королевство направило накануне, 12 апреля.

Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании

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Как сообщил в интервью кипрскому телеканалу Sigma заместитель руководителя службы по контролю за воздушным движением Харис Антониадис, решение пока не принято, документ ещё находится на рассмотрении. При этом он отметил, что ни одна авиакомпания, летающая из и в Ларнаки, не отменила график полётов.

Он пояснил, что в связи со значительными изменениями в воздушном Кипра с 12 апреля наблюдается частичная загруженность, пишет РИА «Новости».

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Напомним, с 12 апреля Великобритания закрыла воздушное пространство над прилегающим к британской авиабазе Акротири на Кипре морским районом Средиземного моря. Это связано с предстоящим «увеличением военной активности». Опасным для полётов гражданской авиации этот район объявлен до 12 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, после сообщений о якобы химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте, в осуществлении которой США обвинили сирийские правительственные войска, 10 апреля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что уже в ближайшие несколько дней готов принять решение по Сирии. При этом он не исключил, что ответом на химатаку против мирного населения могут бомбардировкой САР.

Уже 11 апреля в Средиземное море выдвинулась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Ранее к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook оснащенный 60 ракетами «Томагавк». В тот же день Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии.

Возможность участия в американской военной операции в Сирии рассматривают и британские власти. Правительство Великобритании решило, что действия в Сирии необходимо координировать с союзниками из США и Франции. Ранее о готовности к военному ответу на «химатаку» в Сирии заявил и президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что решение Франции не будет зависеть от резолюций СБ ООН. А вот Германия своё участие в возможной военной операции в Сирии исключила. Ранее о своём неучастии в операции против Сирии заявлял и Кипр.