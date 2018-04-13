Мадрид, 13 апреля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Испания и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве в ходе визита наследного принца арабской страны в Испанию, сообщает газета El Paìs.

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12 апреля наследный принц Мухаммад бин Салман был принят королевской семьей Испании и провел встречу с министром обороны Марией Долорес де Коспедаль. Стороны подписали соглашение о намерениях по трем договорам.

Соглашение о намерениях фиксирует предварительное обязательство подписать договор, но не является юридически обязательным.

Испания и Саудовская Аравия договорились о создании совместной военно-промышленной компании, которая возникнет в результате слияния испанской Navantia и саудовской SAMI. Navantia построит для арабской монархии пять военных кораблей. Также Испания будет отвечать за подготовку 700 саудовских моряков, которые будут служить на этих кораблях.

Сумма контракта о поставке военных судов составляет около € 2 млрд.

Кроме того, стороны подписали соглашение об увеличении воздушных рейсов между странами. По данным издания, в течение 2017 года рейсами в Испанию воспользовались 73 тысячи саудовцев.

Мадрид и Эр-Рияд договорились о программе культурного, научного и рабочего сотрудничества.

Против соглашения с принцем Салманом выступили левые силы Испании и четыре неправительственные организации. Они осуждают поставку оружия в Саудовскую Аравию, которая ведет войну в Йемене. Правозащитники осуждают европейские страны, от оружия которых погибает мирное население Йемена.

Визит принца Салмана в Испанию состоялся в рамках длительного зарубежного турне, в ходе которого Саудовская Аравиях заявляет о себе как о важном игроке на мировой арене. Салман совершил поездку по США и посетил Францию. Он презентовал свою программу по развитию страны Vision 2030, согласно которой арабское государство избавится от средневековых предрассудков и не будет зависеть от поставок нефти.