Новокузнецк, Кемеровская область, 13 апреля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Власти города Новокузнецка Кемеровской области решили отказаться от традиционного салюта в День Победы. Такое решение принято после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в Новокузнецке 9 мая, в финале праздничного дня, принято решение отказаться от пиротехнического салюта», — отметила начальник управления культуры Екатерина Носова.

Ранее и центр творческих технологий управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово также отменил фейерверк на 9 Мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, унёсший жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Возбуждено уголовное дело. На данный момент в числе фигурантов дела уже восемь человек.