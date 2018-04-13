Анкара, 13 апреля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Прокуратура турецкой провинции Конья выдала ордера на арест 70 военнослужащих, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 13 апреля Anadolu.

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После чего правоохранительные органы приступили к осуществлению спецоперации по поимке предполагаемых преступников. Одновременно было запущено сразу 34 спецоперации.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, ее деятельность на территории государства запрещена.

Лидер ФЕТО религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в организации неудачной попытки государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.

Духовный лидер проживает в США, и Анкара настаивает на его экстрадиции, на что Вашингтон пока отвечает отказом. Гюлен осудил переворот, отвергнув свою причастность к нему.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции была осуществлена неудавшаяся попытка государственного переворота, в ходе подавления которой погибли 250 человек, порядка 2 тыс. 200 человек пострадали.