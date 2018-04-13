Калининград, 13 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В результате крушения вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря погибли два лётчика-испытателя, сообщает 13 апреля пресс-служба Балтийского флота.

Игорь Двуреков Камов Ка-29

Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение в ходе проведения ночных испытательных полетов 12 апреля около 23:30 мск.

«Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия — изготовителя вертолета погиб», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте крушения проводится поисковая операция. О других подробностях пока не сообщается.

Напомним, палубный вертолет Ка-29 предназначен для противолодочной обороны, может использоваться для медицинской эвакуации, переброски личного состава и для транспортировки грузов.

Вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых. Машина базируется на кораблях различного класса.