Черемхово, Иркутская область, 13 апреля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Только со второй попытки удалось закрыть двухэтажный торговый центр «Золотой рай» в городе Черемхово, который работал без разрешения на ввод здания капитального строительства в эксплуатацию, регламентированного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Цитата со страницы ТЦ в ok.ru ТЦ «Золотой Рай»

Отсутствие разрешения на ввод означает, что здание не прошло проверку на соответствие технических регламентов, строительных и санитарных норм и создаёт реальную угрозу жизни и здоровью работников, а также посетителей торгового центра. Это признал Черемховский городской суд и вынес определение приостановить деятельность объекта коммерческой торговли до получения разрешающих документов на эксплуатацию.

Но после того, как судебные приставы Черемховского районного отдела судебных приставов незамедлительно выполнили данное решение (путем опечатывания входа в здание), собственник сорвал пломбы и возобновил работу ТЦ. В настоящее время должностные лица УФССП России по Иркутской области регулярно контролируют исполнение решения суда, а само здание торгового центра вновь опечатано.

Кстати, административный штраф, выписанный нарушителю, составил всего 1,5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ — неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

Между тем ГУ МЧС России по Иркутской области скорректировало в сторону увеличения перечень проверок объектов с массовым пребыванием людей. Сейчас в него входит 395 зданий из которых 145 уже обследованы. Нарушения, создающие в том числе угрозу жизни и здоровью людей, выявлены в 78 случаях.

К примеру, по итогам прокурорской проверки торгово-развлекательных центров и иных развлекательных объектов Усть-Илимска и Усть-Илимского района нарушения в работе системы оповещения о пожаре обнаружились в ТК «Окей» (сауна). А в подвальном помещении бассейна «Олимпиец», как оказалось, находится захламлённая столярная мастерская, в которой к тому же и курят.

Как уже сообщало ИА REGNUM, повсеместные проверки пожарной безопасности социально значимых объектов начались в России после трагедии в городе Кемерово: пожар, начавшийся 25 марта 2018 года на четвёртом этаже ТЦ «Зимняя вишня», унёс жизни более 60 человек, большинство из которых — дети, которые пришли в кинотеатр смотреть мультфильмы.

В Иркутской области первым торговым центром, закрытым связи с выявленными нарушениями, стал ТРЦ «Радуга» в Хомутово. Там отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация, эвакуационные выходы, источник наружного пожаротушения, первичные средства. Кроме того, стены и потолки в детской игровой комнате на третьем этаже торгового центра исполнены из горючего токсичного материала.