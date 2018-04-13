Москва, 13 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Называющий себя одним из разработчиков «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что отравляющее вещество устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности, сообщает «Коммерсантъ FM».

Яд

По его словам, недостатком серии «Новичков» является то, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения. Он напомнил, что вещество якобы применили в британском Солсбери 4 марта, когда стоял туман — капельки воды в воздухе.

«Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — заявил Мирзаянов.

Напомним, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила доклад по итогам анализа проб, отобранных в медучреждении Солсбери у бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Так, в нем подтверждаются выводы о составе токсичного вещества, в результате применении которого пострадали три человека. Кроме того, ОЗХО установила, что токсичное вещество было «высокой степени очистки и почти не содержало никаких примесей», при этом в докладе ни разу не упоминается о веществе «Новичок», а место производства установить не удалось.

В МИД РФ отметили, что отчет ОЗХО будет внушать доверие лишь тогда, когда в нем будут представлены данные химического и спектрального анализа проб, взятых в Солсбери.

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