Москва, 13 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Медведев констатировал, что коллапса в экономике не произошло, и это правда. Другое дело, что существенная угроза такого коллапса есть, ведь ресурс России, политический и экономический, почти исчерпан, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Вопрос в том, готово ли государство ощутить себя в какой-то новой реальности? Ведь разговоры о движении к этой новой реальности идут давно, и сейчас момент очень благоприятный», — считает Каневский.

Если говорить о позитивной тенденции, то в связи с нарастающей угрозой стоимость нефти играет на руку российской экономике, поскольку Россия получает доход от экспорта сырья. Но, как видно сейчас, стоимость нефти почти 70 долларов за баррель.

По его мнению, при таком подходе еще год назад курс национальной валюты мог быть в районе 40 рублей за доллар, а сейчас это не так. К сожалению, рост нефти не очень сильно помогает рублю, поскольку есть и другие факторы, которые оказывают негативное влияние на экономические показатели.

«Для благоприятных изменений в бюджете должны быть созданы какие-то условия, которых, к сожалению, сейчас нет. Можно переносить центр тяжести с каких-то расходных статей на другие — в частности, это расходы на оборонную технику». — отметил эксперт.

Но не полностью их игнорировать, а еще раз посмотреть, нет ли у государства таких статей, без которых можно обойтись. Тогда эти деньги можно перенаправлять на какие-то социальные проекты, ведь других источников дохода просто нет.

«Следующий этап — посмотреть на дополнительный источник дохода в виде изменения налогового бремени. Однако, это очень рискованная ситуация, но самая простая, так как может принести государству дополнительные доходы.

Но, с другой стороны, такая ситуация может привести к сокращению количества малых и средних предприятий, самозанятых, ударить по покупательной способности населения — то есть дать обратный эффект в среднесрочной перспективе.

И количество сокращаемых предприятий не даст возможности дополнительного источника в бюджет. То есть единицы предприятий будут платить государству больше, но таких единиц станет гораздо меньше», — пояснил Каневский.

Нужно надеяться на то, что сейчас ситуация стабилизируется, негативных факторов — экономических и политических, больше не будет, перевести свое положение в более спокойное русло и уже искать новые источники и возможности.

«Что касается еще одного резонансного заявления Дмитрия Анатольевича о повышении пенсионного возраста, то эта инициатива — существенный доход в бюджет. А социально эта вещь очень чувствительная, но неизбежная.

Для людей предпенсионного возраста это станет очень неприятным моментом. Однако, в такой ситуации, как сейчас, государство без этой меры обойтись не может, и многие эксперты считают этот вопрос практически решенным», — высказал свое мнение эксперт.

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