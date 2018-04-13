Вашингтон, 13 апреля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Бывший охранник принадлежащего президенту США Дональду Трампу здания рассказал о внебрачном ребенке главы Белого дома, сообщает The New York Post.

Богданов-Бельский. Мальчик пьет чай

Отмечается, что издание National Enquirer якобы заплатило $30 тыс. экс-привратнику Дино Саджудину, чтобы опубликовать показания о незаконнорожденном ребенке Трампа. Таблоид не опубликовал материал, однако о нем узнали СМИ.

«Я удивился, когда узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media (владеет National Enquirer — прим. ИА REGNUM ) о президенте Трампе, попало в СМИ», — рассказал мужчина.

Кроме того, Суджудин еще раз подтвердил информацию об интимных связях Дональда Трампа с бывшей домоправительницей и внебрачном ребенке.

«Могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу Трампа за ее связь с президентом, от которого она родила ребенка», — добавил он.

В New York Post отмечают, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа, а в администрации президента истории об интимных связях американского лидера называют недостоверными.

Читайте также: В США допросили участника встречи Трампа-младшего и Весельницкой