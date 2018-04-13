Екатеринбург, 13 апреля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Свердловской области теперь будет новый начальник регионального управления ГИБДД. Прежний, Юрий Дёмин, уволен. Приказ об этом подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Дёмин оставляет свой пост в связи с прекращением срока действия срочного контракта. Приказ был подписан 11 апреля, в день его рождения. А датой увольнения официально названо 12 апреля.

Родился будущий и теперь бывший начальник управления ГИБДД по Свердловской области 11 апреля 1961 года, буквально за день до полёта Юрия Гагарина в космос. На свой нынешний пост пришёл в 2005 году, ещё при губернаторе Эдуарде Росселе. В 2009-м казалось, что его вот-вот уволят. Поводом для этого стал скандал с одним из местных фотографов, в результате которого Дёмин стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Но в итоге суд снял с него все обвинения, а сам он продолжил руководить областным управлением ГИБДД.

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В конце 2011 года снова ожидали его отставки. Тогда в дорожно-транспортное происшествие угодил на тот момент губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Шум, понятное дело, вышел на всю страну. Но Дёмин снова усидел на своём посту.

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Небезынтересно было наблюдать за противостоянием между ГИБДД и местным общественником Кириллом Форманчуком, также известным под псевдонимом Медвед.

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Пик противостояния пришёлся на 2007 год. 12 октября 2007 года при попытке зарегистрировать в ГИБДД свою новую машину Кирилл Форманчук был задержан по личному распоряжению Дёмина и доставлен в военкомат. Поводом стало то, что Форманчук находился в розыске из-за уклонения от службы в армии. А из военкомата МЕДВЕДА доставили в Чкаловское РУВД Екатеринбурга, якобы из-за драки с военкомом. В камере изолятора он был избит неизвестными.

Сам Форманчук утверждал, что пострадал из-за своих неоднократных жалоб на незаконные действия работников свердловской ГИБДД. В частности, требовал снять тонировку со служебной машины Дёмина. После инцидента в крупнейших городах России прошли акции в защиту Форманчука и против произвола сотрудников милиции и ГИБДД. В результате Юрий Дёмин был привлечён к дисциплинарной ответственности.

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Таким образом, у Дёмина несколько раз был шанс потерять должность. Но он успешно руководил областным управлением ГИБДД целых 13 лет. Неудивительно, что в народе его окрестили непотопляемым.

Скандал с одним из его заместителей, похоже, стал для него роковым. Напомним, 28 марта полковник ГИБДД Александр Ю. устроил пьяное ДТП в Екатеринбурге и затем пытался уйти от погони. Поймали его свои же. Логичным продолжением этого скандала стало увольнение провинившегося по отрицательным мотивам.

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А затем произошла и отставка Дёмина. Её причины официально пока не названы. Но можно предположить. Возможно, она связана именно с подчинённым-нарушителем. Также некоторые местные наблюдатели полагают, что на это решение повлиял целый ряд факторов, среди которых в том числе и пьяное ДТП, спровоцированное его подчинённым. А кто-то даже связывает с этой отставкой увольнение главы областного управления СКР Валерия Задорина и полагает, что в основе их обоих лежат политические игры.

Отставку Дёмина широко обсуждают на Урале, в том числе и в соцсетях. Одни об этом ничуть не жалеют. Другие же вспоминают положительные моменты деятельности теперь уже бывшего главы областного управления ГИБДД. По их словам, в Свердловской области ГИБДД работает лучше, чем в некоторых других регионах. Как бы на место Дёмина не пришёл кто хуже, опасаются свердловчане.