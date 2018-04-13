Москва, 13 апреля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Власти Москвы начали подготовку к летнему сезону. С 1 мая на улицах столицы появятся тележки с мороженым, сообщается на сайте мэра Москвы.

Мороженное

На улицах Москвы с 1 мая появится около 80 тележек с мороженым и прохладительными напитками.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил, что такой формат торговли пользуется популярностью у горожан и гостей столицы, особенно он востребован летом в жаркие дни.

Также передвижной способ продажи мороженого удобен и для предпринимателей — тележка мобильна и не занимает много места.

Передвижные тележки с мороженым будут работать в столице до 1 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Москве массово провели замену старых киосков «Мороженое» на киоски новой конструкции. Новые киоски были оснащены современными холодильниками и кондиционерами.

Также в киосках мороженого стали продавать бутилированную воду и прохладительные напитки, жевательную резинку и сладости.

Напомним, в феврале 2016 года в Москве начался масштабный снос торговых павильонов, которые в мэрии столицы признали самостроем. Затем город стал устанавливать свои киоски, предоставляя их в аренду.

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