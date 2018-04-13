Москва, 13 апреля, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Все граждане России смогут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся иммунизации и прививок. Проконсультируют их специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Mil.ru Вакцинация

Читайте также: Заболеваемость гриппом в РФ за 5 лет снизилась в 3,5 раза

Обратиться все желающие смогут на горячую линию Роспотребнадзора, которая будет работать с 16 по 30 апреля.

Консультации специалисты ведомства дадут по таким направлениям как вакцинация, национальный календарь прививок и иммунизация по эпидемиологическим показаниям, а также профилактика вакциноуправляемых инфекций.

Ранее по теме: Роспотребнадзор регистрирует низкую заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ

Информация о режиме работы и контактные телефоны горячих линий размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и центрах гигиены и эпидемиологии.

Горячая линия организована в преддверии Европейской недели иммунизации.

Читайте также: Прививки от гриппа сделали более 43% жителей России

В ведомстве добавили, что иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. Так, в частности, благодаря массовой иммунизации против гепатита В, число заболевших детей на сегодняшний день исчисляется единицами (за 2017 год — 12 детей до 17 лет). На низких уровнях регистрируется заболеваемость дифтерией, столбня­ком, коклюшем и другими управляемыми инфекциями. Также в 2017 году была проведены крупнейшая за всю историю кампания по вакцинопрофилактике гриппа. Прививки получили почти 67 млн человек, в том числе более 17 млн. детей. Это позволило существенно снизить интенсивность эпидемического процесса гриппа.